В Казани обустроят парк памяти возле гимназии №175

В Казани возле гимназии №175 обустроят парк памяти. На эти цели выделят более 7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Парк располагается на территории ул. Джаудата Файзи, 8. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, после трагедии 11 мая учебное заведение реконструировали: класс, где расстреляли детей, переоборудовали в большой холл, окна которого выходят на мемориальный сад. Также гимназию оснастили новой системой безопасности, обустроили современный актовый зал, столовую, построили бассейн.

Сад памяти жертв трагедии вынесли за пределы учебного заведения. Там решили посадить деревья и цветы, которые каждая семья погибших выбрала по своему вкусу. Сообщалось, что здесь положат брусчатку, сделают подсветку, а вокруг деревьев оборудуют бетонные конструкции с именами тех, в память о ком посажены растения.

Татьяна Леухина