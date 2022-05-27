В ФМБА считают, что в России не наступит мощная волна заболеваемости COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В России не ожидается наступление мощной волны заболеваемости COVID-19. Таким мнением поделилась глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

— Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Как отметила Скворцова, важно помнить, что инфекции возвращаются. Это касается и тех, что уже «хорошо забыты». Она напомнила, что при распространении штамма «омикрон» появилось 60 новых мутаций, из-за чего существенно снизился иммунитет к предыдущим линиям COVID-19.



За последние сутки в России выявили 4 700 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 310 673 человека, выздоровели 17 713 532 жителя страны.

Диана Жиленкова