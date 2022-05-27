Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволов в школы России
Правительство России выделит регионам страны почти 970,9 млн рублей на закупку в школы государственных символов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения.
Средства выделят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Их получит 31 регион. Больше всего направят в Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородскую (почти 75,9 млн рублей) и Челябинскую области (55,2 млн рублей).
В апреле глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что исполнение гимна и поднятие госфлага в начале учебной недели будут проводить в школах с 1 сентября следующего учебного года. В пилотном режиме эту практику должны начать с мая. Президент страны Владимир Путин поддержал идею.
На этой неделе на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.
Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.
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