Велимир Перасович: «Мы рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее»

Фото: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в заключительной встрече серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона. Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четверке сильнейших. Когда ты ведешь в серии 2-1, на первый план выходит энергия. Сегодня во второй половине [матча] у нас было больше сил, чем у «Локомотива», и я доволен, что мы добились победы в поединке и серии. Мы рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее», — заявил хорватский специалист.

Напомним, УНИКС одолел краснодарский клуб в четырех играх со счетом 3-1 в серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ. Первый матч серии завершился победой УНИКСа — 90:75. Затем казанская команда уступила на своем паркете со счетом 81:94. Третий матч вновь завершился победой команды Перасовича — 93:87. Победа в четвертом поединке дала возможность казанцам забрать бронзовые медали отечественной лиги.

БК УНИКС

Эрик Добролюбов