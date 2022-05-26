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Скончался один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Флетчер

22:57, 26.05.2022
Скончался один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Флетчер
Фото: ru.wikipedia.org

На 61-м году ушел из жизни клавишник и один из основателей группы Depeche Mode Эндрю Флетчер. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.

— Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера, — цитирует сообщение группы RT.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце 1970-х Эндрю Флетчер и его школьный знакомый Винс Кларк собрали группу No Romance in China. Затем к коллективу присоединился Мартин Гор, его переименовали в Composition of Sound. Группа получила название Depeche Mode после прихода Дэвида Гаана. Музыкальный коллектив существует и по сей день.

Диана Жиленкова
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