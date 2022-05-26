Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

На дорогах Казани образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 7 баллов.

В основном движение затруднено в центре города. Заторы наблюдаются на улицах Ташаяк, Право- и Лево-Булачной, Пушкина, Карла Маркса, Достоевского, Николая Ершова, Вишневского, Космонавтов, Фрунзе и других.

Фото: скриншот

Также движение затруднено на улицах Чистопольской, Декабристов, Маршала Чуйкова, Ломжинской, Гвардейской, Серова, Петра Витера, на Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Ибрагимова.

Недавно сообщалось, что в городе частично ограничат движение для автомобилей по улице Сахарова. Проезд будет закрыт возле дома №13а по улице Сахарова и дома №39 по улице Закиева до 31 мая текущего года.

Диана Жиленкова