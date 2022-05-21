В Казани с 23 по 31 мая частично ограничат движение по улице Сахарова

Фото: Максим Платонов

В Казани с 23 по 31 мая частично ограничат движение для автомобилей по улице Сахарова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение произойдет возле дома №13а по улице Сахарова и дома №39 по улице Закиева.

Отмечается, что такая ситуация связана с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, временные ограничения автомобильного движения затронут несколько участков автомобильной дороги возле дома №106а по улице Фучика. Так, с 20 по 31 мая для движения транспорта будет частично закрыта дорога в направлении движения от улицы Минской в сторону улицы Ломжинской. С 1 по 14 июня будет частично закрыт центральный участок проезжей части в направлении движения от улицы Минской в сторону улицы Ломжинской. С 15 по 28 июня будет частично перекрыт участок дороги в направлении движения от улицы Ломжинской в сторону улицы Минской.



Максим Кокунин