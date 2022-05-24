Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака и фенола

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сразу нескольких загрязняющих веществ. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.



Например, повышенный уровень аммиака зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация вещества составила 0,21 мг/кубометр при норме до 0,2 мг/кубометр.

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Еще одно превышение ПДК зафиксировал пункт наблюдения на улице Мартына Межлаука. Показатель составил 0,4 мг/кубометр.

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Тем временем пункт наблюдения возле санатория «Казанский» обнаружил повышенный уровень фенола, концентрация которого составила 0,012 мг/кубометр при норме до 0,01 мг/кубометр. Отмечается, что наблюдения проводились с 13 часов 23 мая до 7 часов 24 мая.

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Несколько дней назад Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака. Повышенный уровень загрязняющего вещества обнаружил пункт наблюдения на улице Мартына Межлаука.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова