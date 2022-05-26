«Ак Барс» обменял Коваленко в нижегородское «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» обменял 22-летнего форварда Николая Коваленко в нижегородское «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. За права на хоккеиста «Ак Барс» получит денежную компенсацию. С новой командой хоккеист подписал двухлетний контракт.

В составе казанцев Коваленко сыграл в 29 матчах в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (6+8). В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл в шести матчах и набрал 1 очко за результативную передачу.

Напомним, «Ак Барс» по итогам прошлого регулярного чемпионата занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Дмитрия Квартальнова вылетела после первого раунда плей-офф в противостоянии с «Авангардом».

«Торпедо» не попало в плей-офф КХЛ и закончило сезон досрочно в январе.

Эрик Добролюбов