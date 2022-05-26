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В Центробанке заявили о сложностях для компаний и жителей России на ближайшие кварталы

12:59, 26.05.2022
В Центробанке заявили о сложностях для компаний и жителей России на ближайшие кварталы
Фото: duma.gov.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми для России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, пока российская экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам страны. Набиуллина отметила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать» пока рано. Она добавила, что необходимо определить новые параметры функционирования финансовой системы России.

Глава Банка России считает, что в экономике заканчивается время тактических решений, и предстоит задача вырабатывать стратегические. Она добавила, что ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Кроме того, по словам Набиуллиной, рост ипотеки в 2022 году может быть около 10-15% на фоне расширения госпрограммы.

Фото: cbr.ru

С 27 мая Центробанк принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. До этого она составляла 14%. В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности несколько снизились.

Дарья Акимова
Экономика

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