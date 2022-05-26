В Центробанке заявили о сложностях для компаний и жителей России на ближайшие кварталы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми для России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, пока российская экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам страны. Набиуллина отметила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать» пока рано. Она добавила, что необходимо определить новые параметры функционирования финансовой системы России.

Глава Банка России считает, что в экономике заканчивается время тактических решений, и предстоит задача вырабатывать стратегические. Она добавила, что ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Кроме того, по словам Набиуллиной, рост ипотеки в 2022 году может быть около 10-15% на фоне расширения госпрограммы.

Фото: cbr.ru

С 27 мая Центробанк принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. До этого она составляла 14%. В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности несколько снизились.



Дарья Акимова