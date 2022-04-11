В Казани решили отсрочить на год новый платеж для операторов наружной рекламы

Фото: Анна Сейтумерова

Казанский исполком решил в качестве меры поддержки операторов наружной рекламы дать отсрочку по платежам за первый квартал этого года сроком на один год — с 31 марта 2022 года на 31 марта 2023 года, сообщили в мэрии города.



Как показал ежемесячный мониторинг заполняемости рекламных конструкций коммерческой рекламой, загрузка рекламных площадей с 50-60% в марте снизилась до 30-40% в апреле. В мэрии напомнили, что в связи с пандемией текущие платежи в 2020 и 2021 годах перенесли на 2021 и 2022 годы и перераспределили на ежемесячные. Общая сумма отсроченных платежей составила 145,8 млн рублей. Это позволило сохранить действующие договоры и удержать фирмы от банкротства.

В этом году плановые поступления от наружной рекламы с учетом оказанной поддержки составили 398 млн рублей. С начала года в бюджет города поступило 77 млн рублей, в числе которых 21 млн рублей — отсроченные платежи за 2020 год. В целом участники рынка выполняют утвержденные графики, а задолженности погашают в короткие сроки.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России, в прошлом году объем рынка Казани вырос на 27% и составил 787 млн руб. Рекламный инвентарь сократился на 40%, но Казань сохранила место в лидирующей тройке регионов России по привлекательности для рекламодателей.

Маргарита Головатенко