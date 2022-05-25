За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18,9 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 18 927 человек, в том числе 2 058 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на территорию России прибыли 1 463 492 переселенца, из которых 242 633 ребенка. Государственную границу страны пересекли 201 708 личных автомобилей, 2 286 из них — за минувшие сутки.

Фото: кадр видео Минобороны России

Как уточнил Мизинцев, еще 95 иностранных и украинских граждан обратились на горячую линию с просьбой об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и на подконтрольные стране территории Украины. Всего в базе данных насчитывается 2 756 697 таких обращений, передает ТАСС.

Также сегодня генерал-полковник рассказал, что Вооруженные силы Украины размещают тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР и ЛНР. Например, одно из подразделений с бронетехникой и артиллерией размещено на территории горбольницы №1 в Лисичанске.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова