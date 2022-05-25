ВСУ размещают тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР и ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 по улице Василия Стуса на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, еще одно подразделение ВСУ с бронетехникой и артиллерией размещено на территории горбольницы №1 в Лисичанске. Аналогичная ситуация наблюдается в противотуберкулезном диспансере и центральной горбольнице в Славянске.

Фото: function.mil.ru

Опорный пункт ВСУ оборудован и в здании одесского онкологического диспансера. По словам генерал-полковника, всех пациентов, включая тяжело больных, выгнали из медучреждения, передает ТАСС.

Также сегодня Мизинцев сообщил, что Международный комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации в Донбассе прекратил поставки в профильные медучреждения жизненно важных лекарств. Из-за этого свыше 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи.

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Диана Жиленкова