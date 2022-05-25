В России зафиксировали недельную дефляцию в 0,02%

С 14 по 20 мая текущего года индекс потребительских цен в России составил 99,98%. Таким образом, дефляция оценивается в 0,02%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За указанный период в стране подешевели на 0,3% свинина и мясо кур, на 0,2% — рыба мороженая и макаронные изделия, на 0,1% — молоко стерилизованное и мука пшеничная. Также снизилась стоимость куриных яиц (-3,6%).

Фото: realnoevremya.ru

В то же время подорожали маргарин и соль поваренная (+0,8%), чай черный (+0,7%), сосиски, сардельки, сыры сычужные, масло подсолнечное (+0,6%), колбасы вареные, сметана, смеси сухие молочные для детского питания (+0,5%), конфеты шоколадные (+0,4%) и др.

Завтра Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По мнению экспертов, наиболее вероятно снижение на 200 базисных пунктов — до 12%.

Диана Жиленкова