Ключевая ставка ЦБ должна быть снижена завтра до 10—12% и затем продолжить снижение — эксперты

Сегодня стало известно, что Банк России 26 мая проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Сейчас она находится на уровне 14%. «Реальное время» спросило экспертов о том, на каком уровне ожидается ключевая ставка и каковы причины грядущих изменений.

«Наиболее вероятное понижение — до 12%»



Как считает начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий, наиболее вероятно снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов — то есть до 12%.

— Менее вероятно снижение на 250 (до 11,5%) и еще менее вероятно — на 300 базисных пунктов (до 11%). Следующее снижение может произойти на очередном заседании Совета директоров ЦБ, запланированном на 10 июня, — прокомментировал он.

Как считает начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий, наиболее вероятно снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов — то есть до 12%

Основной причиной вероятного понижения ставки Осадчий назвал ослабление инфляционного давления — по данным Банка России, инфляционные ожидания населения в мае 2022 года снизились до 11,5%. А годовая инфляция в апреле ускорилась до 17,83%. По данным Росстата, с 30 апреля по 6 мая текущего года инфляция в стране составила 0,12%.

Аналитик объяснил, что снижение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок, в том числе по розничным кредитам и по вкладам.

А может, и до 10% — есть несколько факторов

Другого мнения придерживается главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова — ключевая ставка ожидается на уровне 10%. Для этого есть несколько факторов:



в первую очередь, это сильное укрепление рубля, которое создает сильные дезинфляционные тенденции; второй фактор — укрепление рубля уже нашло отражение в снижении инфляционных ожиданий: согласно статистике на сегодня, если инфляционные ожидания населения составляли 12,5% в апреле, то по итогам мая они упали до 11,5%; третий момент — это состояние банковских рынков. По банковской статистике за апрель видно, что наблюдался очень бодрый приток розничных депозитов и одновременно продолжалось сжатие в ипотечном и розничном кредитовании. Поэтому банковские рынки транслируют, что уровень процентных ставок высок. Также эксперт предполагает, что в статистике Росстата по уровню инфляции в России, публикация которой ожидается вечером, с большой вероятностью можно будет увидеть дефляцию.

По словам главного экономиста, руководителя центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталии Орловой, ключевая ставка ожидается на уровне 10%. Фото: Максим Платонов

Время публикации пресс-релиза о решении Центробанка по ключевой ставке 26 мая запланировано на 10.30 по московскому времени, указали сегодня в пресс-службе регулятора.

Маргарита Головатенко