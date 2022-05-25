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Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая

09:53, 25.05.2022
Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая
Фото: cbr.ru

Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Время публикации пресс-релиза о решении — 10.30 по московскому времени», — указали в ЦБ.

Заседание Совета директоров Банка России ранее было запланировано на 10 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

На позапрошлой неделе сообщалось, что в России годовая инфляция в апреле ускорилась до 17,83%.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанки

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