Вадим Шипачев в «Ак Барсе» будет получать 75 миллионов рублей за сезон

Новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев по новому контракту с казанским клубом будет получать 75 миллионов рублей за сезон, сообщает «СЭ». Источник утверждает, что зарплата 35-летнего нападающего будет такой в каждом из трех сезонов по его контракту с «барсами».

Предыдущий действующий контракт с московским «Динамо» был рассчитан на 95 млн рублей за каждый сезон.

Другой новичок «Ак Барса» защитник Вячеслав Войнов будет зарабатывать в следующем сезоне 65 миллионов рублей, а в двух последующих — по 75. По контракту с «Динамо» зарплата составляла 75 миллионов.

Оба игрока перешли в «Ак Барс» 5 мая. Сообщалось, что хоккеисты достались казанскому клубу за символические 1000 рублей.



Эрик Добролюбов