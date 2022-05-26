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В Набережных Челнах отремонтируют крышу здания горизонтальных отстойников воды за 15,7 млн рублей

00:34, 26.05.2022
В Набережных Челнах отремонтируют крышу здания горизонтальных отстойников воды за 15,7 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

«Челны водоканал» объявил тендер на капитальный ремонт кровли здания горизонтальных отстойников за 15,7 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Горизонтальные отстойники представляют собой прямоугольные резервуары, оборудованные водораспределительными и водосборными устройствами. Подрядчику необходимо провести демонтаж ряда участков кирпичных стен и других частей. После этого он должен уложить утеплитель, перекрыв все проемы, а также проложив ливневки.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 сентября 2022 года. Заявку можно подать до 1 июня, подведение итогов состоится 7 июня.

Отмечается, что поставку всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, а также временное освещение строительной площадки подрядчик выполняет за счет собственных средств.

Фото: ru.wikipedia.org

24 мая стало известно, что «Главное управление инженерных сетей Татарстана» объявило тендер на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных пунктах республики за 109 млн рублей. Подрядчику необходимо провести сети водоснабжения, установить водонапорные башни, а также построить новые скважины, насосные станции и резервуары. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта не позднее 1 декабря этого года в соответствии с проектно-сметной документацией. Подать заявку на участие в тендере можно до 8 июня, итоги подведут 10 июня.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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