В Набережных Челнах отремонтируют крышу здания горизонтальных отстойников воды за 15,7 млн рублей

«Челны водоканал» объявил тендер на капитальный ремонт кровли здания горизонтальных отстойников за 15,7 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Горизонтальные отстойники представляют собой прямоугольные резервуары, оборудованные водораспределительными и водосборными устройствами. Подрядчику необходимо провести демонтаж ряда участков кирпичных стен и других частей. После этого он должен уложить утеплитель, перекрыв все проемы, а также проложив ливневки.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 сентября 2022 года. Заявку можно подать до 1 июня, подведение итогов состоится 7 июня.

Отмечается, что поставку всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, а также временное освещение строительной площадки подрядчик выполняет за счет собственных средств.

Фото: ru.wikipedia.org

24 мая стало известно, что «Главное управление инженерных сетей Татарстана» объявило тендер на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных пунктах республики за 109 млн рублей. Подрядчику необходимо провести сети водоснабжения, установить водонапорные башни, а также построить новые скважины, насосные станции и резервуары. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта не позднее 1 декабря этого года в соответствии с проектно-сметной документацией. Подать заявку на участие в тендере можно до 8 июня, итоги подведут 10 июня.



Максим Кокунин