Возле казанского поселка Константиновка прекратили засыпку пруда

В коттеджном поселке «Радужный» возле Константиновки прекратили засыпку пруда. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Местные жители подавали жалобу в «Народный контроль». Они писали, что в водоеме водится немало рыбы и гнездятся птицы. Кроме того, территория у озера — единственное место для прогулок у жителей поселка.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

По данным Минэкологии, пруд по улице Загоскина образован при строительстве гидротехнического сооружения(ГТС). Он находится в муниципальной собственности. Эксплуатирующая организация — МУП «Водоканал» Казани.

В конце марта сотрудники Минэкологии обследовали водоем. Факт засыпки не подтвердился, отверстие в сливной трубе устранили, сброса воды не велось. Вчера экологи повторно проинспектировали место, никаких нарушений не было.

Татьяна Леухина