Татарстан вошел в тридцатку рейтинга российских регионов по отсутствию вредных привычек

Опубликован рейтинг регионов России — 2020 по отсутствию вредных привычек у населения. Татарстан оказался на тридцатом месте среди них. Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно результатам исследования, меньше всего вредных привычек имеют жители северокавказских республик: Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Склонно больше всего к употреблению алкогольных напитков и курению население Хакасии, Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей.

Татарстан находится на тридцатом месте в этом списке с количеством баллов 63,6. В 2019 году республика располагалась на одиннадцать пунктов выше.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно Татарстан вошел во вторую десятку рейтинга самых развитых российских регионов по итогам первого полугодия текущего года. Всего в нем было 33 субъекта.



Дарья Акимова