В Татарстане пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей — ее деньги забрал 15-летний «курьер»

81-летнюю жительницу Бугульминского района Татарстана обманули на 202 тысячи рублей — мошенники рассказали ей, что ее родственница попала в ДТП и ей необходимы деньги, сообщили в МВД по республике.



Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонила неизвестная женщина, голос которой был похож на голос ее снохи. Она сообщила пенсионерке, что находится в больнице и попросила передать деньги в счет возмещения ущерба. За деньгами должен был приехать курьер. Жительница Бугульмы передала ему полотенце и постельное белье, а еще сверток с деньгами. В дальнейшем пенсионерка связалась с родственницей, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что курьером, забравшим у пенсионерки деньги, оказался 15-летний школьник. У него изъяли 182 тысячи рублей, остальные средства он успел потратить. Подросток пояснил, что работает «курьером» около недели. Работу ему предложил неизвестный через мессенджер — после согласия подростка ему стали поступать заказы на территории Нижнекамска, Набережных Челнов и Бугульмы. Неизвестный сообщил ему, что необходимо забрать средства у женщины и перевести их на указанный счет. Однако курьер не стал переводить деньги незнакомцам, а оставил их себе. Его задержали по горячим следам.

Изъятые деньги вернули потерпевшей. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: pixabay.com

В мае сообщалось, что пенсионерка из Казани перечислила мошенникам более 200 тысяч рублей. Схема была похожей — потерпевшей позвонила неизвестная и представилась следователем Алиной, которая рассказала, что ее дочь попала в ДТП. Пенсионерке объяснили, что девушку могут привлечь к уголовной ответственности, а чтобы этого избежать, нужно перевести деньги.

Маргарита Головатенко