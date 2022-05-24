Эколог связала понижение уровня воды в Волге на прошлой неделе с попусками водохранилища

На прошлой неделе уровень воды в Волге мог упасть из-за попусков в дельту реки. Об этом «Реальному времени» сообщила завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова.

Как отмечали в Минэкологии РТ, в период весеннего половодья в республике проходили весенние сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту Волги. Для этих целей разрешается приостанавливать весеннее наполнение нижневолжских водохранилищ и сбрасывать часть уже накопленного в них запаса воды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росгидромете «Реальному времени» сообщали, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище по состоянию на 23 мая повысился до 51,85 м БС. При этом до уровня, необходимого для нормальной работы водохранилища, не хватает 1,45 м. Для Куйбышевского это значение составляет 53,00 м БС.

Татьяна Леухина