Стало известно место проведения The International 2022

Фото: Twitter © dota2ti

Чемпионат мира по Dota 2 — The International 11 (2022) пройдет в городе-государстве Сингапуре. Об этом объявили в эфире ESL One Stockholm Dota Major 2022. Соревнования примут площадки Indoor Stadium и Suntec Arena.

До официального анонса компания-оператор турнира Valve несколько раз намекала, что следующий TI состоится именно в этом азиатском городе. 20 мая в социальных сетях компании появилась серия снимков, на которых изображены фигурки персонажей MOBA на фоне пляжа и водоема с фонтаном. Поклонники игры Dota 2 разглядели на изображениях достопримечательности Сингапура.

Точных дат проведения турнира Valve пока не назвала. Скорее всего это произойдет в августе во время мэйджора PGL Arlington 2022.

Прошлый The International 10 (2021) прошел в октябре 2021 года в Бухаресте. Изначально соревнование планировали провести в Стокгольме, но из-за пандемии коронавируса шведская сторона отказалась предоставлять необходимые послабления по визам и место проведения пришлось изменить. Победителями турнира стала российская организация Team Spirit, выиграв 18 миллионов долларов.

Эрик Добролюбов