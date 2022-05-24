В Челнах при осмотре иномарки инспекторы ГИБДД изъяли почти 3 кг синтетических наркотиков

Фото: 16.мвд.рф

В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» автоинспекторы изъяли при осмотре иномарки около 3 кг синтетических наркотиков, сообщили в МВД по Татарстану.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился 35-летний житель ленинградской области, на пассажирском сиденье в салоне сидел 31-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли наркотики в багажном отсеке под обшивкой. Там находились шесть свертков. Воитель рассказал полицейским, что забрал запрещенные вещества во Владимире и должен был отвезти их в Магнитогорск, где их планировалось сбыть. Ехавший вместе с ним в машине пассажир был осведомлен о целях поездки своего приятеля.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане задержали 38-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. Инспекторы ГИБДД остановили машину подозреваемого на дороге Йошкар-Ола — Зеленодольск. Во время досмотра автомобиля были найдены наркотики общей массой более 1 981 грамма. Задержанный работал курьером по перевозке запрещенных веществ.

Маргарита Головатенко