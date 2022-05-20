В машине жителя Татарстана полицейские нашли почти 2 кг наркотиков

В Татарстане задержали 38-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, инспекторы ГИБДД остановили машину подозреваемого на дороге Йошкар-Ола — Зеленодольск. Во время досмотра автомобиля были найдены наркотики общей массой более 1 981 грамма.

Фото: realnoevremya.ru

Выяснилось, что задержанный работал курьером по перевозке запрещенных веществ в одном из интернет-магазинов. «Закладку» с партией наркотиков мужчина забрал из тайника в Московской области для последующего сбыта на территории Татарстана.

Недавно в республике у 48-летнего безработного казанца изъяли почти 3 кг мефедрона. Его задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков на стационарном посту полиции «Малиновка». Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова