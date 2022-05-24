В Казани откроют мемориальную доску народному поэту Татарстана Зульфату

Сегодня в 16.00 в Казани состоится церемония открытия мемориальной доски народному поэту Татарстана, лауреату Государственной премии Габдуллы Тукая Зульфату (Дульфату Маликову). Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Доску установят по адресу улица Татарстан, 7 при содействии Фонда поддержки развития культуры при президенте Татарстана и республиканского Минкульта. Организатор церемонии — Союз писателей Татарстана.

Дульфат Маликов родился 3 января 1947 года в деревне Ново-Саитово Муслюмовского района ТАССР. Был автором либретто первой татарской детской оперы Л.Хайрутдиновой «Мәкерле песи» («Кот-проказник») 1974 года, пьес для кукольного театра. Также на его стихи созданы популярные песни. Поэт скончался в 2007 году.

В середине мая сообщалось, что в Казани на фасаде дома №2/31 по улице Лобачевского установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому. В этом доме он работал в 1992—2018 годах.



Дарья Акимова