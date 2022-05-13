В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому

В Казани на фасаде дома №2/31 по улице Лобачевского установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, инициатива поступила от Министерства культуры Татарстана и Казанского института биохимии и биофизики. Текст на мемориальной доске будет представлен на русском и татарском языках.

Фото: ru.wikipedia.org

Отмечается, что в доме, на фасаде которого установят мемориальную доску, Никольский работал в 1992—2018 годах.

В апреле сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России, ученому, педагогу и академику Гузел Мухаметзяновой. Ее планируют разместить на фасаде здания по адресу: Исаева, 12а.

Диана Жиленкова