В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому
В Казани на фасаде дома №2/31 по улице Лобачевского установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, инициатива поступила от Министерства культуры Татарстана и Казанского института биохимии и биофизики. Текст на мемориальной доске будет представлен на русском и татарском языках.
Отмечается, что в доме, на фасаде которого установят мемориальную доску, Никольский работал в 1992—2018 годах.
В апреле сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России, ученому, педагогу и академику Гузел Мухаметзяновой. Ее планируют разместить на фасаде здания по адресу: Исаева, 12а.
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