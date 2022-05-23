«Дальше угроз ничего не зашло» — защитник Доманова об уголовном деле

Фото: Максим Платонов

Защитник Ивана Доманова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников Следственного комитета, считает, что все уголовное дело — это «нагромождение фактов, которые к вменяемому ему преступлению никакого отношения не имеют». Об этом он заявил после судебного заседания.

В уголовном деле указано, заявляет адвокат, что Доманов взял кредит, снял квартиру и сделал фотографию из окна. Что, по его мнению, является совершенно обыденным делом и никаким образом не говорит о подготовке к преступлению.

— Он ничего не сделал. Все, что ему говорят — это обыденные и повседневные действия: взял кредит, снял квартиру, выглянул в окно — прокуратура считает, что это скрытое наблюдение. Сделал фотографию из окна — прокуратура считает, что это использование специальных технических средств, — сказал адвокат.

Фото: Максим Платонов

Также в уголовном деле говорилось о том, что Доманов подал заявку на приобретение оружия. Но, по мнению защитника, сама по себе заявка ничего не значит. Без лицензии на оружие он не смог бы ничего приобрести. А получать ее Доманов даже не собирался.

— Прокурор оглашал то, что он делал запрос на приобретение какой-то селитры аммиачной. Он хоть что-нибудь купил? Вот хоть один гвоздик? Он же этого не сделал. Он просто выяснял, можно это сделать или нет. И все, — заявил адвокат.

По мнению адвоката, уголовное дело должно вестись только по факту угроз в адрес следователей, которые расследуют преступление Ильназа Галявиева. И то, нигде не сообщается, какие конкретно следователи занимаются расследованием трагедии в гимназии №175.

— У нас все уголовное дело только по угрозам. А вот дальше угроз никаких действий не было. Только вот болтовня. Это уголовное дело — простое нагромождение фактов, которые к вменяемому ему преступлению никакого отношения не имеют, — считает защитник.

Фото: Максим Платонов

Что касается перспектив судебного процесса, то здесь адвокат был сдержан и не стал делать каких-либо прогнозов. Это связано с тем резонансом, которое имеет преступление Ильназа Галявиева, и последствиями трагедии.

Артем Гафаров, Максим Кокунин