В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки-инвалида

В Татарстане арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы-инвалида. Расследование находится на особом контроле в прокуратуре республики, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел 18 мая. В квартире одного из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружили тело 5-летней девочки с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: прокуратура РТ

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, ударил девочку по голове несколько раз. В результате полученных травм ребенок умер. За медицинской помощью обратилась мать девочки, которая обнаружила, что та не дышит.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании представитель прокуратуры Зарина Михайлова поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

О трагедии в поселке Васильево «Реальное время» рассказывало в минувшую пятницу. По некоторым данным, мужчина скрылся с места происшествия, но его задержали. У девочки был ДЦП.

Татьяна Леухина