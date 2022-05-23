Сбер запускает выгодные предложения ко Дню предпринимателя

Ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Сбер вместе с партнерами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса.

Расчетно-кассовое обслуживание со Сбером

Новые корпоративные клиенты при подключении пакета услуг «Набирая обороты» с 19 мая по 2 июня получат два месяца обслуживания всего за один рубль в месяц (обычная стоимость — 1 290 рублей в месяц). Тариф включает в себя все самое необходимое для ООО и ИП: переводы на счета физлиц, в том числе на личный счет, — без комиссии, до 300 тыс. рублей каждый месяц; до 15 внешних переводов в месяц на счета юрлиц в другие банки, безлимитное количество платежей внутри банка и бизнес-карта с пластиком. Также в пакет услуг уже включены самые востребованные нефинансовые сервисы от экосистемы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Поиск сотрудников» и «Электронный документооборот».

Онлайн-продажи с inSales

С 19 мая по 2 июня новые клиенты, а также действующие пользователи бесплатного тарифа получат шесть недель бесплатного доступа к любому платному тарифу inSales по промокоду BUSINESSDAY. Платформа inSales («ИнСейлз», возрастное ограничение 16+) помогает предпринимателям управлять онлайн-продажами в едином личном кабинете, позволяет создать собственный интернет-магазин и запустить продажи на маркетплейсах.

Страхование бизнеса со СберСтрахованием

С 19 мая по 2 июня предпринимателям будет доступна скидка 40% на приобретение страхового полиса «Сбереги бизнес» от СберСтрахования. «Сбереги бизнес» — это программа страхования имущества и гражданской ответственности с покрытием до 28,5 млн рублей для бизнеса любого профиля.

Топливо с «Газпром нефтью»

Заключив договор с 1 по 31 мая, клиенты получат скидку 7% при пополнении топливной карты «ОПТИ24» с бизнес-карты Сбербанка. Скидка будет действовать 3 месяца с момента заключения договора.

Смартфоны с МегаФоном

С 1 по 31 мая смартфоны Honor будут доступны предпринимателям по специальным акционным ценам от 19 990 рублей в онлайн- и офлайн-магазинах МегаФона по промокоду MEGASBER05 при оплате бизнес-картой Сбера.

Специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей

Кроме того, в начале мая Сбер запустил специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей. Подключившие его клиенты могут бесплатно: переводить себе на счет физлица до 500 тысяч рублей каждый месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счет через банкоматы. Первый месяц обслуживания для новых клиентов — 1 руб./мес., далее — 590 руб./мес.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

— Ко Дню предпринимателя мы традиционно запускаем интересные акции от Сбера, которые помогают нашим клиентам эффективно вести свое дело. Участие наших партнеров из «Газпром нефти» и МегаФона позволило нам еще больше расширить перечень выгодных предложений. Я поздравляю предпринимателей России с профессиональным праздником, от всей души благодарю их за нелегкий труд и желаю двигаться только вперед, никогда не сдаваться, продолжать развивать свое дело, обеспечивая миллионам людей рабочие места. А Сбер всегда готов поддержать малый бизнес, выступая надежным партнером. Банк обладает необходимыми ресурсами и компетенциями, чтобы взять на себя всю рутину и предоставлять клиентам широчайшую палитру высокотехнологичных сервисов для решения любых вопросов на всех стадиях развития бизнеса, потому что из успехов каждого нашего клиента складывается не только наш успех как банка, но и успех всей страны в целом.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»