Рустем Сайманов заявил, что «Рубин» выступал за мораторий на вылет из РПЛ еще в начале марта

Фото: «Реальное время»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, как в РФС решается вопрос о моратории на вылет клубов в ФНЛ и расширение состава участников до 18 команд.

— Два года подряд практически единогласно команды принимали решение и посылали его в РФС, чтобы увеличить количество команд до 18. Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли игроки «Краснодара», и мы предложили собраться. «Краснодар» был тоже инициатором прекратить чемпионат.

Я знал, что у меня игроки уйдут, знал, что нужно будет огласить мораторий на вылет.

22 марта провели в очном формате встречу руководителей клубов РПЛ. Было 10 клубов за введение моратория, 5 — против. 23 собрались снова, чтобы решить вопрос с мораторием. После этого продолжили играть, все нормально.

Даже если сейчас играл бы в стыковых матчах, увидите, пострадал ли «Рубин» или нет, — цитирует Сайманова «Реальное время»,