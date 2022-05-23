Рустем Сайманов: «Слуцкий продолжит работу в «Рубине». Не жалею, что пригласил его, он жертва обстоятельств»

Фото: ФК "Рубин"

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что готов продолжить работать с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, проходящей в эти минуты:

— Не жалею ли, что не уволил его ранее? Никогда не считал, что какие-то косвенные признаки присутствуют в его неудовлетворительной работе. Более того, я считаю, что я сделал правильный выбор, пригласив этого специалиста. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции этого специалиста.



Более того, я считаю, что тренер больше всех пострадал. Он жертва в этой ситуации.



А какие вы видели косвенные признаки неудовлетворительного результата? Что мы летели? У нас шесть игроков основного состава ушли, мы наигрывали на сборах другой состав, — передает корреспондент «Реального времени».

«Рубин» занял 15-е место в таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022.