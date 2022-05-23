Татарстанцы стали чаще обращаться за консультациями перед ремонтом загородных домов

Россияне на фоне подорожания строительных материалов и бытовой техники стали пользоваться услугами профессионалов для экономии на ремонте и проверять наличие неисправностей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифровой платформы «Мой сервис дом».



Чаще за консультациями по проверке дачного дома и участка, а еще за диагностикой загородных домов обращались жители Томской и Тульской областей, республик Татарстан и Марий Эл. Квартиры готовили к ремонту чаще жители Чувашии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы.

82% опрошенных россиян сообщили, что интересовались вопросами технического обслуживания, проверкой наличия неисправностей жилья и техники, а 11% респондентов — стоимостью капитального ремонта квартиры и необходимых для этого материалов.

— Мы заметили новое поведение россиян при планировании ремонта — они предпочитают консультироваться с прорабами, прежде чем идти в строительный магазин, а также чаще проводить диагностику квартиры и дачи, а не ждать, когда проблема придет в дом, — прокомментировала бизнес-лидер команды «Мой сервис дом» Светлана Бери.

Маргарита Головатенко