В ОДКБ заявили, что расширение НАТО создает предпосылки для нарастания напряженности в мире
Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности и не будет способствовать укреплению безопасности стран — членов Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
Он подчеркнул, что ОДКБ в состоянии адекватно отреагировать на возможное расширение НАТО. Сейчас вопрос об увеличении сил и средств не стоит на повестке.
ОДКБ — состоявшаяся международная организация.
— То есть, это не только военно-политический блок, но и многофункциональная организация, которая защищает от других угроз, — приводит ТАСС слова Зася.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ подпишут заявление, которое подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного строительства.
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