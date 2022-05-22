В ОДКБ заявили, что расширение НАТО создает предпосылки для нарастания напряженности в мире

Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности и не будет способствовать укреплению безопасности стран — членов Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Он подчеркнул, что ОДКБ в состоянии адекватно отреагировать на возможное расширение НАТО. Сейчас вопрос об увеличении сил и средств не стоит на повестке.

Фото: odkb-csto.org

ОДКБ — состоявшаяся международная организация.

— То есть, это не только военно-политический блок, но и многофункциональная организация, которая защищает от других угроз, — приводит ТАСС слова Зася.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ подпишут заявление, которое подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного строительства.

Татьяна Леухина