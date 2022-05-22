Эксперт: распространение оспы обезьян в Европе и Северной Америке может быть вызвано новым штаммом инфекции

Причиной распространения оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть новый штамм инфекционного заболевания. Такого мнения придерживается вирусолог и бывший глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори.

По его словам, вспышки оспы обезьян нередко фиксируются в Нигерии. Каждый год инфекцию регистрируют у порядка 3 тысяч жителей страны, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

— Обычно люди болеют в сельских районах, где они имеют тесный контакт с зараженными белками и крысами, — пояснил эксперт.



Несколько дней назад в ГНЦ «Вектор» сообщили, что в России вакцинация против оспы на данный момент проводится только для медицинских работников. По словам представителей центра, риск распространения оспы обезьян в стране оценивается как крайне низкий.

Диана Жиленкова