В Татарстане летом пройдет первая международная фиеста воздушных шаров

В Татарстане в начале июня состоится первая международная фиеста воздушных шаров. Об этом сообщили организаторы.

На мероприятие съедутся пилоты из Еревана, Дмитрова, Уфы, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Казани. Всего ожидается порядка 10 аэростатов. Пилоты пролетят над просторами Волги и Свияги, увидят с воздуха Иннополис, остров-град Свияжск, Раифу. Фиеста состоится 3-5 июня.

Фото: vk.com/gmb.aero

Осенью прошлого года «Реальное время» рассказывало о казанской компании Global Media Ballooning, которая организовывает полеты на воздушном шаре. Полет воздухоплавателей над просторами столицы Татарстана и ее окрестностями на высоте птичьего полета длится около часа.



Татьяна Леухина