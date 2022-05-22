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В Татарстане летом пройдет первая международная фиеста воздушных шаров

18:59, 22.05.2022
В Татарстане летом пройдет первая международная фиеста воздушных шаров
Фото: vk.com/gmb.aero

В Татарстане в начале июня состоится первая международная фиеста воздушных шаров. Об этом сообщили организаторы.

На мероприятие съедутся пилоты из Еревана, Дмитрова, Уфы, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Казани. Всего ожидается порядка 10 аэростатов. Пилоты пролетят над просторами Волги и Свияги, увидят с воздуха Иннополис, остров-град Свияжск, Раифу. Фиеста состоится 3-5 июня.

Фото: vk.com/gmb.aero

Осенью прошлого года «Реальное время» рассказывало о казанской компании Global Media Ballooning, которая организовывает полеты на воздушном шаре. Полет воздухоплавателей над просторами столицы Татарстана и ее окрестностями на высоте птичьего полета длится около часа.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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