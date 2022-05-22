Минниханов принял участие в праздновании 100-летия Казанского государственного аграрного университета
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании 100-летия Казанского государственного аграрного университета. Он встретился с сокурсниками, выпускниками вуза.
На мероприятии вручили награды, передает пресс-служба главы республики.
Распоряжением от 22 мая 1922 года лесной факультет Казанского университета и сельскохозяйственный факультет Политехнического института объединили в самостоятельный Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства.
Рустам Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер- механик» в 1978 году.
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