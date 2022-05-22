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Минниханов принял участие в праздновании 100-летия Казанского государственного аграрного университета

15:59, 22.05.2022
Минниханов принял участие в праздновании 100-летия Казанского государственного аграрного университета
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании 100-летия Казанского государственного аграрного университета. Он встретился с сокурсниками, выпускниками вуза.

На мероприятии вручили награды, передает пресс-служба главы республики.

Фото: пресс-служба президента РТ
Фото: пресс-служба президента РТ


Распоряжением от 22 мая 1922 года лесной факультет Казанского университета и сельскохозяйственный факультет Политехнического института объединили в самостоятельный Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства.

Рустам Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер- механик» в 1978 году.

Татьяна Леухина
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