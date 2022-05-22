В Татарстане задолженность по договорам аренды имущества и земельных участков достигла 486 млн рублей

По состоянию на 1 апреля текущего года, общая сумма задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в Татарстанце оценивается в 486 млн рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

444,7 млн задолженности, или 91,5%, приходится за земельные участки, еще свыше 41 млн, или 8,5%, — на имущество. Отмечается, что 66% увеличения общей задолженности зафиксировано в Казани, где долги по договорам аренды земли выросли на 24 млн рублей, имущества — на 6 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Помимо столицы Татарстана, наиболее высокий рост задолженности также отмечается в Лаишевском, Зеленодольском, Актанышском, Мензелинском, Чистопольском районах Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики.

В апреле сообщалось, что в регионе 64,2% многодетных семей обеспечены бесплатными земельными участками. В столице Татарстана этот показатель достиг 40,7%.



Диана Жиленкова