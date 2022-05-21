Председатель ДУМ России выразил благодарность Путину за празднование даты принятия ислама Булгарией

Духовное управление мусульман России благодарит президента РФ Владимира Путина за решение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это имеет значение во всем исламском мире, заявил председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдинов.

— Исламский мир всегда вспоминает, что президент Владимир Владимирович Путин сказал [о том, что] карикатуры на святое — это кощунственно, это не демократия. И вот за это исламский мир еще больше зауважал нашего президента, — заявил муфтий в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: t.me/rustamminnikhanov

По мнению Гайнутдинова, празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией показывает, что «наши соотечественники — и православные, и представители других религий <…> — граждане единого государства».

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — это знаковое событие как для республики, так и для мусульман России и всего мира. А первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев подчеркнул, что Болгар является местом добровольного принятия ислама на самых северных территориях.



Татьяна Леухина