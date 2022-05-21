В Финляндии заявили, что не будут менять нормы права из-за Турции

Финляндия не может согласиться поменять свои правовые нормы из-за Турции и экстрадировать «невинных людей». Об этом заявил спикер финского парламента Матти Ванханен.

— Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их, — прим. ред.) в политическом ключе, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: commons.wikimedia.org

На этой неделе стало известно, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По данным СМИ, страна за одобрение вступления в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. Также Стамбул хочет потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать «любые действия против безопасности Турции».



Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также призвал делегации этих стран «не утруждать себя» поездками в Турцию с целью изменения позиции Анкары.



Татьяна Леухина