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В центре Казани иномарка сбила зрителя мотопробега

17:40, 21.05.2022
В центре Казани иномарка сбила зрителя мотопробега
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на площади Тысячелетия иномарка сбила зрителя мотопробега. Видео появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня днем во время заезда спорткаров возле Центрально стадиона. Pontiac решил круто вписаться в поворот, но его занесло на тротуар. Машина сбила одного из зрителей.

По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего 36-летнего мужчины ушибы руки и ноги.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 157 ДТП. Один человек пострадал.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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