В центре Казани иномарка сбила зрителя мотопробега
В Казани на площади Тысячелетия иномарка сбила зрителя мотопробега. Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент произошел сегодня днем во время заезда спорткаров возле Центрально стадиона. Pontiac решил круто вписаться в поворот, но его занесло на тротуар. Машина сбила одного из зрителей.
По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего 36-летнего мужчины ушибы руки и ноги.
За последние сутки в столице Татарстана произошло 157 ДТП. Один человек пострадал.
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