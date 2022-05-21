В центре Казани иномарка сбила зрителя мотопробега

В Казани на площади Тысячелетия иномарка сбила зрителя мотопробега. Видео появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня днем во время заезда спорткаров возле Центрально стадиона. Pontiac решил круто вписаться в поворот, но его занесло на тротуар. Машина сбила одного из зрителей.

По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего 36-летнего мужчины ушибы руки и ноги.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 157 ДТП. Один человек пострадал.



Татьяна Леухина