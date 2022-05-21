За сутки в Казани произошло 157 ДТП

Фото: Илья Репин (архив)

За последние сутки в столице Татарстана произошло 157 ДТП. В одном из них есть пострадавший — случился наезд на пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали пять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у шести человек не оказалось водительских прав.

Фото: Илья Репин (архив)

Несколько дней назад в столице Татарстана на улице Николая Ершова произошло ДТП: автобус совершил наезд на пешехода. Им оказалась женщина 1941 года рождения. Пострадавшая получила телесные повреждения и ее увезли в больницу.

Диана Жиленкова