В МИД России опубликовали список из 592 канадцев, которым запретили въезд в страну

Министерство иностранных дел России опубликовало поименный список 592 граждан Канады, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в страну. Перечень опубликован на сайте ведомства.

Например, в список вошли член Палаты общин Парламента от Консервативной партии Зиад Абултаиф, экс-министр по делам гражданства и иммиграции Кристофер Александер, сенатор Парламента Маргарет Андерсон, министр национальной обороны Анита Ананд и другие.

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Кроме того, под санкциями оказались профессор Университета Британской Колумбии Майкл Байерс, публицист Тэрри Глэвин, профессор и руководитель Высшей школы государственных и международных отношений Университета Оттавы Роланд Пэрис и мэр Торонто Джон Тори.

На прошлой неделе Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады. Также в стоп-лист внесли 29 граждан США, включая главу Meta* Марка Цукерберга и американского вице-президента Камалу Харрис.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

Диана Жиленкова