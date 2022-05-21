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В кафе «Чайхона» по улице Гвардейской в Казани произошел пожар

09:16, 21.05.2022
В кафе «Чайхона» по улице Гвардейской в Казани произошел пожар
Фото: Максим Платонов (архив)

Минувшей ночью в казанском кафе «Чайхона» по улице Гвардейской произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что заведение находится на территории торговых рядов ООО «Сады». Здание примыкает к кирпичному зданию одного из павильонов. На момент прибытия пожарных из окон и из-под кровли павильона шел дым.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В результате инцидента никто не пострадал, однако сгорела внутренняя обшивка, мебель и вещи в павильоне на общей площади 30 кв.м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.

Недавно в жилом массиве Малые Клыки в Советском районе Казани произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. По данным ГУ МЧС России по республике, горела кровля двухэтажного кирпичного жилого дома по улице Большой Красной, д. 58.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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