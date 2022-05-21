В мае в России увеличился спрос на недвижимость до 18%

В мае этого года спрос на недвижимость среди россиян увеличился до 18%. В апреле этот показатель составлял 13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного банком «Хоум кредит».

Больше всего заинтересованы в покупке недвижимости среди участников опроса оказались лица в возрасте 25—34 лет — 26%. На втором месте молодые люди в возрастной группе 18—24 лет — 21%. Желающих приобрести жилье в возрасте 35—44 лет оказалось 16%, 45—55 лет — 12%, старше 55 лет — 9%.

Кроме того, отмечается, что растет спрос на получение ипотеки. В мае 12% опрошенных заявили об интересе к ней, в апреле таких было 8%. По словам аналитика банка «Хоум кредит» Станислава Дужинского, для россиян недвижимость традиционно является одним из защитных инвестиционных активов. А текущий спрос на нее влияет стимулирующие государственные меры, в том числе субсидирование части процентной ставки по ипотеке.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье в России сократился на 23,7% по сравнению с февралем текущего года. Как рассказывают участники рынка недвижимости, покупатели в основном при помощи ипотеки получают недостающую сумму на расширение жилья. Основные же средства поступают от продажи предыдущей квартиры.

Дарья Акимова