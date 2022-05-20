За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы более 17,3 тысячи человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 17 306 человек, в том числе 2 213 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.



По его словам, всего с начала спецоперации в страну прибыли уже 1 377 925 человек, из которых 232 480 детей. Российскую границу пересекли 188 548 автомобилей, в том числе 3 179 за прошедшие сутки.

Кроме того, за сутки от иностранцев и украинцев поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных координационного штаба таких обращений — 2 756 228 из 2 136 населенных пунктов Украины.

Мизинцев добавил, что сегодня проведены семь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В ходе них населению передали 361 тонну предметов первой необходимости и продуктов. Со 2 марта, Россия доставила на Украину 21 254,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также провела 1 031 гуманитарную акцию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок. Также 245 тонн гуманитарной помощи переданы местному населению.



Дарья Акимова