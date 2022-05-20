Под Казанью убита шестилетняя девочка с ДЦП

Трагедия в поселке Васильево под Казанью — шестилетняя девочка-инвалид скончалась от множества ударов по голове. По подозрению в ее убийстве задержан сожитель матери ребенка, сообщают источники «Реального времени».



По предварительным данным силовиков, мужчина избил падчерицу в ночь со вторника на среду, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего покинул место происшествия. По горячим следам его задержали. Подозреваемому 38 лет.

В СК возбуждено уголовное дело об убийстве. Зеленодольская городская прокуратура начала проверку обстоятельств, которые предшествовали трагедии, пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

О жертве пока известно немного. При рождении ей поставили диагноз — ДЦП.