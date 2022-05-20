В Нижнекамске осудили лжетеррориста

Фото: «Реальное время»/ Сергей Афанасьев

60-летний пенсионер из Нижнекамска Владимир Баров получил срок за ложное сообщение о заложенной бомбе. Преступление было совершено в состоянии сильного опьянения, суд признал это отягчающим обстоятельством, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану.



Согласно приговору Нижнекамского горсуда от 18 мая, ложное сообщение в службу «112» поступило с мобильного телефона Барова около трех часов ночи 20 декабря 2021 года. У заявителя заплетался язык, но оператору удалось разобрать слова из которых следовало — некие бандиты похитили его друга Ильсура, хотят его расстрелять, а на одном из предприятий Нижнекамска заложена бомба, завтра взорвется.

По горячим следам полицейские и сотрудники службы безопасности предприятия провели проверку. Сообщение оказалось ложным. Это подтвердил и сам Баров, поспешивший написать явку с повинной, и его приятель Ильсур. Он был последним, с кем обвиняемый разговаривал по телефону ночью 20 декабря перед обращением в "112". Звонков было несколько, и финальный друг Барова не ответил.

Cудом установлено — несмотря на свое состояние, фигурант понимал, что его действия могут вызвать панику, страх, беспокойство и дезорганизовать работу предприятия.

Баров полностью признал вину, покаялся и был наказан полутора годами ограничения свободы. В этот период ему запрещено менять место жительства и регистрации, выезжать за пределы Нижнекамского района, а еще предписано дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.



Приговор пока не вступил в силу.