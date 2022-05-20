Завтра татарстанцев ожидает сильный ветер порывами 15—18 м/с
Завтра, 21 мая, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Днем и вечером синоптики прогнозируют местами по региону сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные в республике ожидается холодная погода. Ночью похолодает до 0... +5 градусов, местами на почве и в воздухе ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +7—13˚.
В начале следующей недели местами обещают небольшой дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0... +6˚, днем потеплеет до +14... +16 градусов.
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