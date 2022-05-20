Церемония закладки первого камня Соборной мечети в Казани завершилась

Фото: скриншот трансляции

В Казани завершилась церемония закладки первого камня Соборной мечети. Мероприятие проходило на территории бывшего парка «Кырлай».

Для участников прошла культурно-просветительская программа с исполнением сур Корана, традиционных мунаджатов и историко-культурным видеорядом. Перед началом торжественной церемонии прошло коллективное чтение намаза.

Фото: скриншот

Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек. Строительство планируют начать уже этой осенью.

Также сегодня в Старо-Татарской слободе Казани состоится праздничный концерт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На площади рядом с мечетью Марджани пройдет ярмарка, на ней можно будет приобрести сувенирную и халяль-продукцию.



Татьяна Леухина